Ein einzigartiges, unvergessliches Erlebnis erwartet Sie bei derÜbernachtung in einem Weinfass auf der Lage "Alde Gott".Ihr außergewöhnliches Domizil ist beheizbar und somit ganzjährig buchbar.Genießen Sie den freien Ausblick in die Rheinebene und einen romantischen Sonnenuntergang in der Nähe unseres Ferienhofes, inmitten idyllischer Weinberge. - Wir freuen uns auf Sie!