"Einfachheit ist Wissen plus sehr viel Arbeit" - Matteo Thun

Architektur unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom „reinen Bauen“. Was mit der einfachen Umsetzung von Raumansprüchen in Raumgebilde und der funktionalen Verbindungen dieser beginnt, wird am Ende in Architektur münden. Daher stellt sich die Frage was als Gebäude und was als Architektur wahrgenommen wird, wenn doch ein Gebäude immer auch zwangsläufig Architektur ist. Mit Festigkeit, Zweckmäßigkeit und Anmut definierte Vitruv die drei bestimmenden Kategorien der Architektur. Und was vor über 2000 Jahren galt, hat wohl heute noch Gültigkeit und entscheidet darüber, ob man am Ende Architektur oder ein Gebäude wahrnimmt.

Wir verstehen unter Architektur die zweckmäßige Umsetzung Ihrer Ansprüche und Wünsche an einen Lebensraum auf ein Gebäude mit Anmut. Dabei ist Anmut der Ausdruck von Ästhetik, die über Jahrzehnte ihre Gültigkeit nicht verlieren sollte und nicht vom Budget oder der Stilrichtung abhängt. Im Zeitalter von variablem Cyberspace, Handycovern und Stylesheets vergisst man schnell, dass Architektur viele Trendsetter und deren Trends überleben wird. Daher ist unser Anspruch Ihnen den Lebensraum zu entwerfen, der zu Ihnen passt, Ihnen die Freiräume lasst die Sie brauchen und Sie auch viele Trends nach Fertigstellung auf ein ästhetisches Gebäude blicken lässt.