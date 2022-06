Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. [Hermann Hesse]

Die architekturbox versteht sich als Plattform für Bau, Architektur und Kunst. Die Stärke unseres Büros besteht darin, Projekte von Beginn an in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Gebäude beinhalten gestaltete Innenräume, diese wiederrum bespielbare Einrichtungselemente: Die Grenzen zwischen Hochbau, Interior und Design werden in unseren Projekten aufgehoben. Unser Augenmerk gilt dem (wohl-) fühlbaren Raum. Wir bauen für Menschen. Maria C. Sienčnik, C. Alexander Smertnig