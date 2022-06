Die Firma Meblik wurde im Jahr 2005 gegründet. Seitdem gibt es unsere Filialen in 17 europäischen Ländern sowie im Nahen Osten. Bis dato wurden bereits über 50.000 Mobiliare für Kinder und Jugendliche verkauft. Unsere Möbel weisen eine besonders charakteristische Eigenschaft auf. Die Möbelfronten besitzen Gravuren in 3-D Form sowie eine Weltklasse Qualität. Die Firma Meblik bietet neben dem Verkauf von Möbeln auch eine professionelle Montage sowie eine 5-jährige Garantie als Komplettpaket an. Der Hersteller, der von uns genutzten Scharniere, stellt eine lebenslange Garantie der Scharniere sicher. Der Hauptsitz von Meblik befindet sich in Polen- in der Nähe von Danzig. Internationale Möbelmessen zeichneten die Produkte unserer Firma schon mehrfach positiv aus. Zudem sind wir auch karitativ unterwegs. Wir bauten einige Brunnen im Sudan, haben Kinderheime und Krankenhäuser ausgestattet. In Deutschland gibt es Meblik seit 2009. In unserem Angebot gibt es 23 Mobiliare für Kleinkinder und 17 für Jugendliche. Es besteht außerdem die Möglichkeit unsere Möbel nach Maß mit den gewünschten Gravuren in den Möbelfronten zu fertigen. Die Filiale in Deutschland befindet sich am: Bahnhofstrasse 33-38, 12555 Berlin (Forum Köpenick, Untergeschoß)

The company Meblik was founded in 2005. Since it was founded our branches are represented in 17 European countries and the Middle East. Until today more than 50,000 pieces of furniture for children and young people have already been sold. Our furniture is characterized by a special trait.Furniture fronts possess engravings in 3-D form and a world-class quality. The company Meblik offers the sale of furniture to a professional installation with 5-year warranty as a complete package.The manufacturer whose hinges we use, ensures a lifetime warranty of the hinges. The headquarters is located in Poland near Danzig. International furniture fairs recorded our furniture several times a positive.In addition, we are also engaged in charitable. We built wells in Sudan and equipped children's homes and hospitals.Since 2009 Meblik is represented in Germany. In our offer there are 23 of furniture for infants and 17 for teens. We offer customers the ability to manufacture our furniture to measure with the required engravings in the furniture fronts.The branch office in Germany is located at

Bahnhofstrasse 33-38, 12555 Berlin (Forum Köpenick, basement)