Wir sind ein generationenübergreifendes Architekten-Team aus jungen Entwerfern mit frischen Ideen vor dem Hintergrund einer kostenbewußten Führung mit fast 50-jähriger Erfahrung im Bau von Schulen, Kindergärten, Altenwohn- und Pflegeheimen, etc.

Herr Dieter Loewer hat sein Büro 1959 gegründet. Gemeinsam mit Andreas Janouschkowetz, Roland Meergans und Rudolf Schulz wurde 1994 die Planungs-GmbH "Loewer + Partner GmbH" gegründet, welche im Jahre 2000 in die Partnerschaftsgesellschaft "Loewer + Partner" umgewandelt wurde. Nach zahlreichen gewonnenen Wettbewerben oder Direktaufträgen realisierte unser Büro über 200 größere Bauvorhaben; abgesehen von unseren sonstigen Aktivitäten im Bereich Umbau, Sanierung, Modernisierung. Unser Leistungsbild umfasst alle Leistungsphasen der HOAI (LP 1-9). Durch die enge Zusammenarbeit mit kooperierenden Ingenieurbüros können wir auch alle am Bau erforderlichen Planungsleistungen als alleinverantwortlicher Generalplaner erbringen. Dies stellt für viele Bauherren eine wünschenswerte Erleichterung in der Projektabwicklung dar. Unser Engagement reicht von städtebaulicher Einbindung im Entwurf bis hin zur Auswahl und Verwendung gesundheitlich unbedenklicher Materialien im Ausbau.