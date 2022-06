Die Stärke der Vielfalt. RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur+Städtebau ist seit 60 Jahren prägend an

der Entwicklung zeitgenössischer Wohn- und Arbeitswelten beteiligt. 1950 von Helmut Rhode in Düsseldorf gegründet, wird das Büro heute von einer Generationen übergreifenden Gemeinschaft aus neun Gesellschaftern geleitet.

Kontinuität und Erneuerung. Von fünf Standorten aus – dem Hauptsitz in Düsseldorf sowie Niederlassungen in Leipzig, München, Warschau und Moskau – agieren wir weltweit. Mitarbeiter aus 25 Nationen bilden einen

lebendigen Mikrokosmos persönlicher Ressourcen und fachlicher Kompetenzen, der uns eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen und den zeitgemäßen Anforderungen an die Architektur vernetzt.

Größe und Persönlichkeit. Als kreative und innovative Gestalter moderieren und steuern wir den gesamten Prozess Architektur. Wir begleiten und führen unsere Bauherren durch alle klassischen Leistungs­phasen und darüber hinaus. Die Konzentration unterschiedlichster Fachkompetenzen – Entwurf, Planung, Visualisierung, Modellbau, Bau­management, Bauleitung, Generalplanung – in unserem Haus gewährleistet eine integrale Projektabwicklung, die jeder Bauaufgabe individuell und umfassend gerecht wird. Seit jeher arbeiten wir mit einer Vielzahl renommierter Bauherren zusammen. Aus der langfristigen Betreuung und gemeinsamen Entwicklung sind ein umfangreiches Know-how und Erfahrungsrepertoire gewachsen.

Ganzheitlichkeit und Wachstum. Die Erschließung und Verknüpfung immer neuer Kompe­tenz­­felder ist die Grundlage unserer Leistungs­fähigkeit: für die Aufgabe und den Bauherrn wie auch in der Verpflichtung für die Nutzer unserer Gebäude und die Öffentlich­keit. Wir sind daher in allen Feldern der Architektur, Innenarchitektur und des Städtebaus tätig. Unser Spektrum umfasst Büro- und Verwaltungsbauten, Hochhäuser, Shopping Center, Waren­häuser und Wohnungsbau genauso wie Nutzungskonzeptio­nen, Produktentwicklung, Produktdesign und General­planung.

Anerkennung und Qualität. RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur+Städtebau gilt als eines der erfolgreichsten deutschen Architekturbüros. Von unserem Einfluss auf den Charakter der Architektur zeugen über 100 Preise in nationalen und internationalen Wettbewerben, darunter mehr als 60 erste Preise und zahlreiche Preise für vorbildliche Bauten.