His Story

Tim Várdy, Jahrgang 1975, studierte zunächst Klavier an der Musikhochschule in Den Haag. Regelmäßig besuchte er das North Sea Jazz Festival. Dort kam ihm die Idee eines handlichen Papphockers: Er sollte leicht und komplett bedruckbar sein für Werbekunden und Sponsoren. Tim gründete die Timon Enterprise B.V. und entwarf mit Hilfe von Produktdesignern einen Hocker, den er international patentieren ließ. Der “FestivalChair” war geboren!

Der Hocker entwickelt sich weiter und weiter und wurde zum Kunstobjekt: Der „MuseumChair“ wird in großen Häusern wie dem Van Gogh Museum in Amsterdam und in exklusiven Geschäften wie den Galeries Lafayette in Paris verkauft.

2011 folgte der “Dutch Design Chair”: zu haben in schicken Designläden in und außerhalb Hollands.

Dutch Design Chair

Hocker, Nachttisch oder Beistelltischchen? Alles … der DDC ist vielseitig einsetzbar!

Aus einer innovativen Formgebung und inspirierenden Motiven entsteht ein modernes, federleichtes Möbel: der umweltfreundliche Stuhl für alle Fälle! In Sekunden wird der handliche Karton mit sieben Handgriffen zum stabilen Hocker gefaltet.

Die New York Times lobt unseren DCC eine 'standout creation' - darauf sind wir stolz!

Kollektion

Neben Hockern gibt es von Dutch Design auch Wine Chairs, Baskets und Napkins ...