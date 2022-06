Seit 2001 entwickelt, produziert und vertreibt berbel Abzugshauben mit der patentierten aero performance Technologie, die ohne Fettfilter auskommt, dadurch besonders effizient ist und in der Energiebilanz deutlich besser abschneidet als herkömmliche Systeme. Innovative Technik, hochwertige Materialien, eine eigene Forschung, umfangreiche Qualitätskontrollen und kreatives Design erfüllen den eigenen Anspruch „Made in Germany“. Darüber hinaus gewährt berbel 5 Jahre Garantie auf alle Produkte. Am Standort Rheine beschäftigt das Unternehmen 110 Mitarbeiter. Im angrenzenden Ausland arbeitet berbel überwiegend mit Importeuren zusammen – Hauptexportmärkte sind Großbritannien, Frankreich, Tschechien, Russland, Luxemburg, Belgien, Österreich, Schweiz und die Niederlande.