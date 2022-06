Spezialitäten, die begeistern!



Tradition, Innovation und Emotionen!

Bereits seit der Gründung 1908 hat die Paul Jaeger GmbH & Co. KG ihren Firmensitz im schwäbischen Möglingen, mitten in der „Heimat der Tüftler“. Hier praktizieren wir innovatives Made in Germany und bieten ein breites Sortiment hochwertiger Spezialitäten im Bereich Bautenanstrichmittel. Als traditionsreicher, konzernunabhängiger Mittelständler mit ca. 60 Mitarbeitern wird bei uns bis heute ein familiärer, persönlicher Stil gepflegt. 10 engagierte Außendienst-Mitarbeiter betreuen den Farbengroßhandel. Besonders wichtig ist uns die berufliche Qualifikation junger Menschen: Unsere Azubiquote beträgt stolze 10%!

Umfassender Kundenservice prägt unsere Unternehmensphilosophie. Zu den Highlights gehören neben der Jaeger App die stets aktuelle Homepage, unsere technische Servicehotline, viele Anwendungsvideos sowie ein regelmäßiger Newsletter und die Präsenz in sozialen Netzwerken wie Facebook und YouTube.

Qualität, Kompetenz und Erfahrung!

Wir verstehen uns als Qualitätsführer im Bereich Sanierung, Renovierung und Modernisierung. Deshalb sind höchste Qualitätsstandards für uns selbstverständlich. Sicherheit und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Produkte sind echter Mehrwert für Handel und Verarbeiter. Professionelle Kompetenz und Erfahrung bilden die Grundlage für stetige Optimierung der bewährten Jaeger Spezialitäten.

Im Zentrum unserer Aktivitäten stehen die JAEGER Kernkompetenzen: Wir präsentieren die Produktbausteine Isolier- und Absperrfarben, Grundierungen, Bad-Renovier-Produkte, Anti-Schimmel-Farben, Markierungsfarben und Bodenbeschichtungen. Besonderes Augenmerk gilt unserem bekannten Kreativprogramm Villa Venezia, das bereits auf eine zwanzigjährige Erfolgsgeschichte zurückblickt. Auch in diesem Jahr zeigen wir Ihnen neue Techniken und Werkstoffe für edle Wandgestaltungen.