Das Büro "architekten XXL GmbH & Co. KG" realisiert seit der Gründung im Jahre 1990 die unterschiedlichsten Bauaufgaben jeglicher Größenordnung. Schwerpunktmäßig wurden in den letzten Jahren Projekte in den Bereichen Kulturbau, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Shoppingcenter, Verkehrsbauten, Städtebau, Wohnungsbau, Sanierung und Denkmalschutz geplant und realisiert. "architekten XXL GmbH & Co. KG" ist ein national und international etabliertes Büro mit dem Anspruch, für jede Bauaufgabe neue ästhetisch, thematische und wirtschaftliche Lösungen auf höchstem technischen Niveau zu finden. "architekten XXL GmbH & Co. KG" wurde 2009 in Dortmund gegründet und ist aus der schröder schulte-ladbeck GbR (Gründung 1990) hervorgegangen.