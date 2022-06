Nesmuk - Excellent Knives made in Germany.

Die Nesmuk Messermanufaktur aus Solingen entwickelt und fertigt Messer in höchstmöglicher Schärfe und setzt dabei auf Stahlsorten, Edel-Materialien und Technologien, die in der Schneidwarenindustrie noch nie zuvor verwendet worden sind. Eine perfekte Liaison aus Tradition und technischem Fortschritt.

Bei Nesmuk Messern nämlich ist die Herstellung in Handarbeit immer noch oberstes Gebot - man ist hier überzeugt, dass sie letzten Endes jeder modernen, computergesteuerten Fertigung um ein Vielfaches überlegen ist. So entstehen die EXKLUSIV-Editionen komplett aus dutzenden manuellen Arbeitsschritten, die anderen Messerserien (SOUL, JANUS, DIAMOR) werden ebenfalls händisch bearbeitet und erhalten den letzten Schliff durch die Meisterhände des Schmieds.

Diese Liebe und das Bekenntnis zur Handwerkstradition kombiniert Nesmuk jedoch mit modernsten Technologien, die aus intensiven Studien resultieren: Wie sieht das perfekte Messer aus, was muss es können, woraus muss es bestehen? Der Antwort auf diese Fragen versucht man sich bei Nesmuk mit einem unbedingten Willen zur Präzision zu nähern, jeder Menge Erfahrung, einem tiefgehenden Know-How und einer gehörigen Portion Leidenschaft.

Leidenschaft für Kochmesser der etwas anderen Art

Leidenschaft vor allem für das etwas Andere: Für etwas andere Materialien, für etwas andere Zusammensetzungen und Beschichtungen der Klinge, für etwas andere Fertigungsverfahren. Resultat sind Kochmesser, Slicer und Officemesser sowie auch Klappmesser, die Maßstäbe setzen. In Sachen Schärfe, in Sachen Standzeit, in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik / Design. Das Ziel: Das Kochmesser als solches immer weiter zu verbessern.

Dazu arbeitet Nesmuk gezielt mit Spezialisten anderer Disziplinen, wie dem Fraunhofer Institut, mit dem man gemeinsam innovative Klingenbeschichtungen entwickelte (das DIAMOR).

Die Preisspanne der angebotenen Messer liegt zwischen 300 und 5000 EUR, Sonderanfertigungen und Jahresmesser können gut und gerne auch einmal fünfstelligen Wert erlangen. Dafür ist jedes Exemplar ein Statement , das viel über den Hersteller aber auch über den Benutzer offenbart.

Nicht umsonst hat Nesmuk bereits - vor allem für sein Design - zahlreiche Preise verliehen bekommen, so den International Knife Award und den Design Award 2013 sowie die Nominierung zum Deutschen Designpreis 2014.