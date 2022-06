Martin Siegner, Architekt AKNW, gründete 2008 gleich nach Abschluss seines Architekturstudiums an der Bergischen Universität in Wuppertal das Büro “e i n r a umvisuelle kommunikation” mit Sitz in Düsseldorf. Im nun sechsten Jahr erarbeitet er gemeinsam mit seinem Team, welches projektbezogen gebildet wird, sowohl bestimmte klassische Architekturleistungen, als auch visuelle Kommunikationskonzepte und Marketingstrategien für Architekturbüros, Immobilienunternehmen und Projektentwickler. Zur weiteren Professionalisierung absolvierte er parallel den Master in Architektur Media Management an der Hochschule Bochum, welchen er 2013 erfolgreich abschloss.