„Für unser Kind nur das Beste"!

...das möchten doch alle verantwortungsvoll denkenden Menschen. Wir möchten Ihnen gerne dabei helfen, ein gutes Gefühl zu haben, wenn Sie Hansekindprodukte kaufen oder verschenken-so produzieren wir unsere Artikel nicht in Fernost, sondern setzen auf kurze und somit umweltfreundlichere Transportwege. Wir arbeiten mit Produktionsstätten zusammen, die sich auf die Welt der ganz Kleinen spezialisiert haben und wissen, worauf es ankommt. Neben unseren hochwertigen Produkten mit Öko Tex Zertifikat, haben wir nun endlich eine eigene Bio Baumwoll Serie hergestellt, bei der Sie sich 100% sicher sein können, dass Nachhaltigkeit und Umweltbewußsein an erster Stelle stehen. Diese Artikel tragen das GOTS (Globel Organic Cotton Standard) Siegel, was nicht nur einen pestizidfreien Bioanbau der Baumwolle bedeutet, sondern auch, dass das produzierende Unternehmen die Mitarbeiter verantwortungsvoll behandelt. Mit diesen Produkten geht auch für uns der Wunsch in Erfüllung unsere Kollektion immer weiter zu verbessern und im Sinne der Zukuft unserer Kinder herzustellen.

Freuen Sie sich auf unsere Neuheiten!Ihre Constanze Samson