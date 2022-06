O living

O living berührt die Sinne Seit 2003 verzaubert die Marke O living durch ihre unverwechselbaren Design-Ideen und die besondere Freude am Schönen. Die individuellen Kollektionen an Gefäßen und Wohnaccessoires schmeicheln Auge, Hand und Seele. Spürbare Qualität O living verbindet traditionelle Handwerkstechniken mit einer modernen Formensprache und inspirierender Leichtigkeit. Für die individuellen Interieur- und Designprodukte, die in ausgewählten Manufakturen auf den Philippinen von Hand gefertigt werden, verwendet O living ausschließlich hochwertige und natürliche Materialien: Bone China Porzellan, Holz, Perlmutt, Metall und Naturstein in vollendeter Form. Schönheit durch Verantwortung Das gute Gefühl, das in den Produkten von O living mitschwingt, rührt nicht allein aus ihrer gestalterischen Harmonie heraus, sondern auch aus der fairen und nachhaltigen Philosophie des Unternehmens. Denn neben der hohen Produktionsqualität achtet O living auf das verantwortungsvolle Handeln gegenüber Mensch und Umwelt

