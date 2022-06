54 PRODUCTS wurde 2011 in Pfaffenhofen im schönen Süden Deutschland gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Neuentwicklungen im Interior-Design-Bereich. Gemeinsam mit ambitionierten Designern schafft 54 PRODUCTS nachhaltige Produkte „Made in Germany“ die den Alltag schöner gestalten. Wir legen Wert auf eine enge und persönliche Beziehung mit unseren Kunden und Geschäfts- partnern. Vor allem glauben wir an unsere Produkte und Ideen. Willkommen in der Welt von 54 PRODUCTS.