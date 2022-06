Luminauten

Wir sind eine Gruppe von Künstlern und Gestaltern, die sich zusammengeschlossen haben, um orts- und themenspezifische Arbeiten mit dem Medium Licht zu verwirklichen.

Wir schaffen mit unseren Ideen und Konzepten einzigartige Erlebnisse, wir inszenieren Räume und schaffen Interventionen im Innen- wie Außenbereich, analog wie digital. Dabei arbeiten wir in den unterschiedlichen Zusammenhängen mit verschiedensten Kunden und Aufgabenstellungen. Wir finden für jedes Anliegen die passende Inszenierung – vom interaktiven Objekt über das kleine Schaufenster bis hin zum Lichtbühnenbild und zur raumgreifenden Illuminierung. Je nach Zielsetzung und Budget konzipieren wir statische, animierte oder interaktive Installationen und Projektionen. Unser technisches Know-how ermöglicht uns, auch Soft- und Hardwarelösungen zu entwickeln, die neue und alte Technologien in sinnvoller Weise verknüpfen. Wir sehen das Medium Licht als neuen Kommunikationskanal mit der Möglichkeit, Themen im wahrsten Sinne des Wortes neu zu beleuchten – märchenhaft, verspielt, erklärend didaktisch oder künstlerisch kritisch. Wir wollen mit unserer Arbeit neue Wege beschreiten, visuelle Welten eröffnen, inszenieren, hinterfragen und anregen. Dazu verwandeln wir öffentliche Räume in Bühnen, Freiflächen in Spielplätze und Grünanlagen in Denkgärten.