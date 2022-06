140 Mitarbeiter stehen für Qualität & Innovation

Die Zukunftsfabrik gehört zu den TOP 100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands – diese begehrte Auszeichnung wurde zum dritten Male in Folge an die Zukunftsfabrik verliehen. Der Name Opitz steht für Qualität & Innovation seit 70 Jahren und wird heute vom geschäftsführenden Gesellschafter Martin Opitz geleitet. Nur wenige deutsche Firmen schaffen die mehrfache Auszeichnung. Dies zeigt, dass Kontinuität in Innovation, Marktführerschaft und besten Produktqualitäten gewährleistet ist.