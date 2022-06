KJUBiK wurde 2013 als Büro für Innenarchitektur und Produktdesign in Berlin gegründet und steht für eine zeitlose Innenarchitektur. Wir entwickeln innenarchitektonische Konzepte mit einem hohen Anspruch an Funktionalität und Atmosphäre, Individualität und ortsspezifischem Bezug. Wir sehen unsere Einsatzbereiche in privaten als auch öffentlichen Objekten.

Nach einem ersten Kennenlernen und der Analyse des Bestandes, der Wünsche und Prioritäten erstellen wir neben dem Grundentwurf ein Farb-, Material- und Lichtkonzept, entwerfen einzelne Möbelstücke und übernehmen die Ausführungs- und Detailplanung des kompletten Innenausbaus – bis hin zur Kommunikation mit den einzelnen Gewerken vor Ort. Unabhängig davon, welche Stilrichtung für Sie in Frage kommt und welches Budget möglich ist. Wir arbeiten zuverlässig, zeit- und kostenoptimiert.