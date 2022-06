Individuelle Wohn (t) räume und hochwertige Schiebetüren – das erfüllen wir Ihnen, Ihr Schreiner in München!

Sind Sie schon lange auf der Suche nach Ihrem ganz persönlichen Möbelstück, das genau nach Ihren Vorstellungen entworfen wurde? Vielleicht träumen Sie auch von einer neuen Küche oder einem begehbaren Kleiderschrank, der perfekt zu Ihnen passt? Oder interessieren Sie sich für individuell gestaltete Schiebetüren und Raumtrenner, die in Ihr Wohnambiente passen? Was auch immer Sie sich vorstellen oder welche Wünsche Sie auch haben – wir sind Ihr professioneller Partner im Raum München. Seit über 30 Jahren erfüllen wir bereits vielen Kunden den Traum des individuellen Wohnens und möchten auch Sie von den zahlreichen Leistungen unserer Schreiner überzeugen.

Sie Suchen einen Schreiner in München? Dann kommen Sie zu uns! Unsere Schreiner Werkstatt, creativ möbelwerkstätten in München, gewährleistet Ihnen eine umfangreiche Produktpalette – von A wie Ankleide bis Z wie Zimmertür! Besuchen Sie uns in unserer Ausstelung in München und Sie werden mit Sicherheit von unserer Kompetenz und unserem Service rund um unsere Schiebetüren und Schrankideen nach Maß begeistert sein. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick in unsere vielseitigen Möglichkeiten. Schauen Sie auch unsere Kataloge online an und lassen Sie sich inspirieren. Als premium raumplus Studio sind wir der Spezialist rund um Schiebtürsystem und Schranklösungen von raumplus und unserer Schreinerei, creativ möbelwerkstätten in München Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder einem persönlichen Besuch in unserer Ausstellung