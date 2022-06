Beheimatet in der an Natursteinvorkommen reichen Provinz Lecce, hat sich der hierauf spezialisierte Traditionshersteller Alemanno mit einer eigenen Filiale in Koblenz hierzulande seit 1994 fest etabliert.

Auch auf den internationalen Märkten findet das umfassende Repertoire an Ausstattungselementen aus Naturstein immer mehr Beachtung. Geboten wird die gesamte Dienstleistungspalette von Entwicklung und Entwurf über die Fertigung auf modernsten Maschinen bis zum Einbau vor Ort. Ob Kurbad, Hotel, Büro oder Privatwohnung – individuell angepaßt an die Stilvorlieben des Kunden, komponiert unser Designteam unter der persönlichen Anleitung von Fabio Alemanno ein Ensemble von Geschmack und Eleganz. Ausschließlich erlesenste Materialien von Qualitätslieferanten werden verwendet. Vollendet wird die Maßanfertigung durch eine fachgerechte Montage direkt beim Kunden.