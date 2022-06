Möbel, Accessoires und Kunstgegenstände – Exotisch anders wohnen by Gooran

„Gooran ist anders!“, „So etwas habe ich noch nie gesehen!“ oder „Bei Gooran taucht man in eine ganz andere Welt ein!“ – so oder ähnlich erleben die meisten Kunden ihren ersten Besuch bei Gooran Haus & Garten. Und es stimmt, wir sind anders: Unser kontrastreicher Mix an Möbeln, Accessoires und Kunstgegenständen,unsere Bezugsquellen direkt im Ursprungsland bei den Herstellern,unser umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, wie Maßanfertigungen oder Restaurationenund nicht zuletzt unsere besonders attraktiven Preisemachen uns einzigartig in Deutschland. Wir bieten Ihnen eine der größten Massivholzmöbelausstellungen Europas. Unser Sortiment umfasst viele verschiedene Stilrichtungen wie minimalistisch-modern, Kolonial-, Landhaus- und Ethnostil. Wöchentlich erhalten wir neue Seecontainer mit Waren aus verschiedenen Teilen der Erde. Neben Europa beziehen wir unsere Produkte hauptsächlich aus Indien, China, Indonesien und Marokko. Wir kaufen in diesen Ländern persönlich vor Ort bei den Herstellern ein. Dieses Einkaufsmodell nennt man Direktimport. Durch das Ausschalten der Handelsstufen der Groß- und Zwischenhändler können wir Preisvorteile direkt an Sie weitergeben. Aber auch qualitativ ist der Direktimport von Vorteil: Wir unterhalten zu unseren Lieferanten oft schon jahrelange Beziehungen, können auf die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern einwirken - um beispielsweise Kinderarbeit auszuschließen - und erfahren neue Trends als Erste. Der Großteil unseres Produktprogramms besteht aus Massivholzmöbeln, für die wir entweder recyceltes, FSC-zertifiziertes Teakholz aus alten Kolonialgebäuden oder reines Plantagenholz verwenden. Schauen Sie in unserem Flagship-Store in Essen-Kettwig vorbei und stöbern Sie auf über 5.000 Quadratmetern durch unsere außergewöhnliche Ausstellung. Oder besuchen Sie uns in einer unserer Filialen in Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen oder Köln. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Boris Gooran, Yossef Gooran & das Team von Gooran Haus & Garten