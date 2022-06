Alles beginnt mit der Form

Erst wenn eine Kaminanlage eine Form hat, die nur so und nicht anders sein kann, ist Ofenbaumeister Henning Väth zufrieden. „Wenn Etwas nicht mehr reduzierbar ist, die Form zur Selbstverständlichkeit wird, sind unsere hohen Anforderungen an die Gestaltung eines Feuerobjektes erfüllt“ sagt Väth. Das Ergebnis der Arbeiten ist immer puristisch von großer Klarheit - reduziert auf das Wesentliche. Den Motto Dieter Rams folgend : „Weniger aber besser „ Henning Väth bewegt sich in seinen Entwürfen und Ausführungen oft zwischen Handwerk & Kunsthandwerk. Seit dem Jahr 2000 plant und baut die ofenmanufaktur Anlagen in höchster Präzision und mit ausgeprägtem gestalterischen Blick. Dabei geht die Beratung der Kunden im In - und Ausland weit über den Ofenbau hinaus. Der Raum selbst wird zum Maßstab der Planung, da ein wärmespendender Ofen immer auch Mittelpunkt, Anziehungspunkt und familiärer Treffpunkt ist. Jede Ofenanlage steht in Beziehung zum Raum und zur Architektur, jeder Ofen ist ein gestalterisches und handwerkliches Unikat. Die ofenmanufaktur verbindet auf wunderbare Weise alte Handwerkskunst mit moderner Gestaltung , neuester Technik und dem Einsatz außergewöhnlicher Materialien. Kontaktdaten: ofenmanufaktur bergstr 8 63825 Vormwald