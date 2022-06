cyrus | moser | architekten ist ein europaweit tätiges Unternehmen, mit realisierten Projekten in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und Österreich. Derzeit arbeiten 20 Mitarbeiter in verschiedenen Projektteams. Einem integrativen Ansatz verpflichtet, arbeiten die Teams bei allen Projekten eng mit Fachingenieuren, Künstlern und Spezialisten anderer Disziplinen zusammen. Die Arbeiten dokumentieren den Ansatz einer vom Konzept bis zum Detail ganzheitlichen Entwurfsmethodik. Die Suche nach einem kontextbezogenen Dialog, einer räumlichen Identität bei gleichzeitiger struktureller Offenheit, der Angemessenheit im Verbrauch von Ressourcen und der Präzision in der Umsetzung kennzeichnen die stilbildenden Elemente unserer Architekturen.

Die Arbeitsfelder des Büros umfassen das gesamte Spektrum architektonischen Gestaltens.

Die Bandbreite dokumentiert den Ansatz einer vom Konzept bis zum Detail ganzheitlichen Entwurfsmethodik.

Tätigkeitsschwerpunkte

Hochhäuser

Wohnungsbau

Bauen im Bestand

Bürobau

Häuser

Öffentlich

Städtebau

Interior

Unternehmensform

cma cyrus | moser | architekten BDA wurde im Jahr 2000 als GdR gegründet und ist seit 2016 eine Partnerschaftsgesellschaft mbB. Das Büro hat seinen Sitz am Museumsufer in Frankfurt in der Steinlestrasse 6.