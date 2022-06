Innenarchitektur Moll / Ihr Innenarchitekt in Augsburg

Philipp G. Moll Innenarchitekt BDIA, Diplom-Ingenieur (fh)

Studium der Innenarchitektur an der Fachhochschule Rosenheim und der HKU, Utrecht, Niederlande.

Seit 2004 freie Mitarbeit als Innenarchitekt in verschiedenen Innenarchitekturbüros und Einrichtungshäusern in Augsburg, München und Friedberg.

Gründung des eigenen Innenarchitekturbüros in Augsburg im Jahr 2009.

In enger Zusammenarbeit mit Architekten, Handwerkern, Designern und Kollegen aus dem Raum Augsburg, entsteht ein reger Austausch an Ideen und Erfahrungen. Das ermöglicht uns, sich in allen Belangen, optimal auf Ihre Vorhaben und Ihre Aufträge einzustellen.

Mitgliedschaft im BDIA, Bund Deutscher Innenarchitekten seit 2004.

Leistungen

Planung von privaten und gewerblichen Räumen mit Hilfe Ihres Innenarchitekten in Augsburg.

Wir schaffen Räume, die Ihren individuellen Anforderungen und Erwartungen entsprechen. Hierbei werden neben der Funktion auch gestalterische und wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt. So entstehen maßgeschneiderte Raumkonzepte, die für den privaten Gebrauch oder den gewerblichen Nutzen ausgerichtet sind.

Nach der Konzepterstellung folgen die Planung, die Koordination und die Umsetzung.

Für uns ist es wichtig, dass Sie eine reibungslose und stressfreie Zeit haben, während wir Ihre Projekte realisieren.

Neben Computerzeichnungen erstellen wir Freihandzeichnungen und Skizzen, die es Ihnen ermöglichen den Raum bereits vor der Fertigstellung zu erleben. Komplettiert werden die Raumkonzepte durch Farb- und Materialcollagen.

WIR PLANEN DEUTSCHLANDWEIT ONLINE.

Räume, Wohnungen oder ein Haus erneuern WIR MIT IHNEN GEMEINSAM.

Ihre Vorbereitung ist wichtig. So lernen wir Sie, Ihren Stil und Geschmack, Ihre Bedürfnisse und Wünsche und die individuell zu planenden Räume kennen. Ihr Aufwand lohnt sich, denn dadurch werden Kosten für Aufmaß, Kennenlern-Gespräche und Briefing, Anreise, Präsentation und nötige Vorarbeiten gespart.

LOS GEHT`S: 1. Erstellen Sie mit Hilfe unserer Grundrissmaske einen Grundriss mit Bemaßung. Oft gibt es schon so einen Grundriss. Den schicken Sie mir per Email (am besten als PDF). 2. Schicken Sie mir ein paar Photos Ihrer jetzigen Wohnsituation und von Möbeln, die in die Planung miteinbezogen werden sollen. 3. Nennen Sie uns Ihr Wünsche oder eventuell schon erste Planungsgedanken. 4. Füllen Sie unseren Fragebogen so sorgfältig wie möglich aus um uns bestmöglich mit Informationen zu versorgen. 5. Beauftragen Sie uns mit der Planung.

WEITER GEHT`S: - Wir planen individuell und vergessen nicht Ihre genannten Wünsche, speziellen Bedürfnisse, besonderen Ansprüche und persönliche Anforderungen zu berücksichtigen. - Bei uns handelt es sich nicht um 0815-Lösungen die mit einem Planungsprogramm erstellt werden kann. - Wir liefern fachlich kompetente Planungen und Lösungsansätze, neue und kreative Ideen, auch mal auf unkonventionelle Sichtweise und aus anderem Blickwinkel. Dazu verfügen wir über das technische Knowhow und Leidenschaft an kreativer Planung. -

Wir senden Ihnen nach Fertigstellung (nach ca.7-14 Werktagen) Ihre Planung per Email zu. Dazu gehören: - Ihr neuer Grundriss mit Bemaßung und Kennzeichnung eventueller Umbauten und -Baumaßnahmen - Eine ausführliche, schriftliche Erläuterung zu Ihrem neuen Raumplan - Produktempfehlungen zu Möbeln, Farben und Materialien die zu Ihrem Stil passen - Bezugsquellen Rechnungen werden bei uns erst gestellt nachdem Sie Ihre Planung in den Händen halten und nicht im Voraus.

Träumen Sie nicht Ihr leben. Leben Sei Ihren Traum und fragen Sie eine Grundrissmaske und den Fragebogen an.

Philipp G. Moll – Dipl.Ing. Innenarchitekt (fh) BDIA Nibelungenstrasse 5b 86152 Augsburg – Fon: 0821 50876685 – Mobil: 0163 2144788

Unser Leitfaden lautet:

"Innenarchitektur muss nicht teuer sein"