Seit 16 Jahren realisiert das Architekturbüro Sahle anspruchsvolle Architektur in Münster und Umgebung. Ganzheitliche Projektplanung, von den ersten Gesprächen mit dem Bauherrn, bis zur Detailplanung im Innenraum, Landschaftsarchitektur und der Übernahme der Bauleitung, haben einen hohen Stellenwert in der Bürophilosophie. Dadurch kann die gewünschte Qualität der Bauvorhaben in Planung und Bau gewährleistet werden. Dieser Maxime entsprechend plant das Büro Sahle Gebäude mit einer einheitlichen und zeitlosen Formensprache. Der bewusste Einsatz von Materialien unterstreicht die ehrliche Architektur des Büros. Bei der Wahl der Materialien wird sowohl auf den Standort des Projekts, als auch auf die Verhältnismäßigkeit des Materials zum Baukörper eingegangen.