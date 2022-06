Sie suchen einen Home Stager, der mehr leistet, als ein paar Möbel

umzustellen und mit Accessoires zu bestücken? Sie wünschen sich eine hochwertige Innenrauminszenierung für schnelle und optimale Verkaufserfolge? Und Sie wollen sicherstellen, dass eine Investition sich auch lohnt?

Perfekt. Sie haben einen Profi gefunden, der auf Home Staging und Interieur Design spezialisiert ist. Bei meiner Arbeit setze ich auf Erfahrung, moderne Trends und kompetente Partner, um Ihren Objekten (gewerblich wie privat) ein Mehr an Atmosphäre und Charisma zu verleihen. Mit Mut zum Besonderen – selbstverständlich zielgruppengerecht statt Schema F.

Verkürzen Sie Vermarktungszeiten. Nachweislich werden 94 % der Immobilien via Home Staging in weniger als 3 Monaten verkauft. Außerdem holen Sie mit Home Staging das Maximum an realistischen Kaufpreisen heraus. Für ca. 1–3 % der Verkaufssumme werden Ihre Räume zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis – eine unwiderstehliche Kaufanregung.