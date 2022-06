*platzhalter architektur

Klein oder groß, einfach oder komplex - der gesamtheitlich-konzeptionelle Ansatz ist die Basis. Architektur, Freiräume oder Objekte (Möbel, Gebrauchsgegenstände etc.) werden mit der Bauherrin und dem Bauherrn gemeinscham entwickelt.

Gegründet 2008, arbeiten wir grenzübergreifend mit Projektpartnern je nach Erfodernis im Team. Ob Besteck, Möbel, eine Wohnraumerweiterung in Mönchengladbach (D), Freiraumgestaltung eines aufgelassenen Steinbruchs in Oberösterreich (A), Villa am Wörthersee (A), private Dachterrassengestaltung und Geschosswohnungbsau mit 45 Wohneinheiten in Wien (A), bis hin zur urbanen Planung eines Stadteils in Innsbruck (A) - das Konzept ist stets die klar verständliche Grundlage zur Lösung der Aufgabenstellung mit der Bauherrin und dem Bauherrn.