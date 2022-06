die architektur. der umbaute, gestaltete raum, als die dritte haut des menschen, als ausdruck seiner persönlichkeit, als maximal angepasster umraum. in diesem sinne ist 3rdskin geboren worden und hat es sich zur aufgabe gemacht verantwortung zu übernehmen um idealismus und dienstleistung zu vereinen.

die architektur als prägende inhaltliche kraft, nicht als leere dekoration. die positive macht der architektur als psychoanalytische momentaufnahme und nicht als beliebigkeit und blendwerk. der raum. aussen wie innen, jeder raum in seiner bedeutung und funktion. das büro, das die konzentration fördert. das restaurant, das appetit anregt. das schlafzimmer, in dem man zur ruhe kommt. das geschäft, in dem man kaufen möchte.......

wir bieten von consulting bis totalunternehmerleistung:

entwurf und realisierung von: möbeln. wohnungen. geschäften. restaurants. büros. shops. lokale. häusern..... optimal zugeschnittene raumlösungen. sensibler umgang mit räumen jeder art. komplettleistung aus einer hand bis zum benutzungsfertigen objekt. kostentransparent und -treu. hohes mass an kreativität und betreuung.