Küchengaleria Oßwald GmbH

Seit 35 Jahren sind wir Profis für Luxusküchen vom Feinsten. Mehr als 10.000 zufriedene Kunden bestätigen uns das immer wieder. Wir beraten und planen auf höchstem Niveau und liefern ausschließlich exquisite und exklusive Qualität. Erfahrene und geschulte Schreiner montieren nicht nur Ihre Traumküche, sondern verwandeln Ihre Wohnung in neue Lebensräume mit modernem Design. Mit unserem Innenausbau erfahren Sie einen neuen Lifestyle.

Professionelle Küchenplanung

Vom ersten persönlichen Kennenlernen und der individuellen Beratung an werden wir Ihnen mit Rat und Tat zu Seite stehen. Die professionelle Umsetzung Ihrer Ideen folgt in der Planungsphase, wenn wir in die Themen Stil, Design, Form, Funktion, Arbeitsabläufe, Stauraum und Ergonomie tiefer einsteigen und mit Hilfe unseres gesamten Know-Hows millimetergenau Ihre neue Traumküche erschaffen.

Materialvielfalt für Designerküchen und Architektenküchen

Ihre neue Designerküche oder Architektenküche erhalten Sie in (fast) allen denkbaren Materialien und Farben:

hochwertige Kunststoffe

strapazierfähige Lacke , matt oder glänzend

, matt oder glänzend ausgewählte, widerstandsfähige Hölzer

Glas in aktuellen Farben und Strukturen

in aktuellen Farben und Strukturen Stein für Arbeitsplatten und Fronten mit interessanten und neuartigen Oberflächenstrukturen

Innenausbau, Kücheneinbau, Küchenmontage

Bauleitung und Koordination aller anfallenden Handwerksarbeiten dürfen Sie ruhig in unsere erfahrenen Hände legen! Nach der Lieferung Ihrer Möbel und Geräte zum Wunschtermin und der fachgerechten und sorgfältigen Montage durch unser geschultes Fachpersonal können Sie sofort loswohnen: Wir übergeben Ihnen Ihre Küche "kochfertig"!

Küchenrenovierung, Küchenmodernisierung, Küchenreparaturen

Auch mit Ihrer Küchenmodernisierung, Renovierung, Umzug mit Küche, oder mit Reparaturen können Sie sich vertrauensvoll an unser professionelles Team wenden! Wohnträume aus einer Hand: Was gibt es Ansprechenderes, als eine exklusive, perfekt aufeinander abgestimmte Einrichtung? Gerne gestalten und fertigen wir auch Ihr Esszimmer und Ihre Wohnräume passend zur Küche – natürlich in solider Handwerksqualität!

Vertrauen Sie dem Urteil von mehr als 10.000 zufriedenen Kunden aus Ludwigsburg, Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-Baden, Esslingen, Künzelsau, Pforzheim, Reutlingen, Rottweil, Waiblingen, Ulm und Umgebung!

Unsere Qualifikation

Helmut Oßwald ist seit 1977 Schreinermeister. In einer Zusatzausbildung erwarb er die Qualifikation zum Holztechniker. Unter seiner Leitung fertigen seine Mmitarbeiter alles in hochwertiger professioneller Verarbeitung und realisieren für Sie viele Sonderfunktionen — natürlich in gewohnter solider meisterlicher Handwerkerqualität. Darauf können Sie sich verlassen — versprochen. Denn Küchenkauf ist Vertrauenssache.