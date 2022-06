Wir sind spezialisierte Planer energieeffizienter Gebäude.

Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Nullenergiehaus und Plusenergiehaus sind unsere Bauaufgaben.

Die Realisierung von Passivhäusern setzt hohes Detailwissen und große Sorgfalt in der Ausführung voraus. Unser Ziel ist es, den BauherrInnen ein Maximum an Behaglichkeit bei einem Minimum an Energiekosten zu ermöglichen.

Wir begleiten unsere Kunden vom Entwurf bis zur Übernahme des fertiggestellten Gebäudes. Auch Inneneinrichtung, Beleuchtungsplanung sowie Farb- und Materialberatung gehören zu unseren Leistungen. Unsere Architektur ist auf das Wesentliche reduziert, damit die Wünsche unserer Kunden maximal verwirklicht werden können.