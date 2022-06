Herzlich willkommen bei Settele, Küche & Wohnen

Wir, die Firma Settele, Küche & Wohnen, betreiben unsere Möbelschreinerei und das Küchenstudio seit 1998 in Zaisertshofen bei Mindelheim im schönen Unterallgäu. Wir sind die Anlaufstelle für alle, die sich eine neue Küche, ein tolles Esszimmer oder eine maßgeschneiderte Inneneinrichtung wünschen. Mit individueller, sorgfältiger Planung hochwertiger Einbauküchen und exklusiver Möbel. Modern, klassisch oder im Landhausstil. Ausführung und Einbau nur durch unsere Schreiner. Zuverlässig, pünktlich und funktionsfertig. Kommen Sie doch zum Probewohnen vorbei! Als Ergänzung zum Küchenstudio in der Pfarrer-Gelb-Str.11 bieten wir unser Badstudio in der Waldner Straße 19. Mit Einrichtungsvorschlägen über das Wohnen und Leben im Bad und einer großen modernen Aktivküche. Hier veranstalten wir auch die Kochkurse unserer Gourmetwerkstatt , die von unserem Profikoch Peter geleitet werden. Termine und Bilder der Kurse und abgehaltenen Kochrunden finden Sie im Menüpunkt "Gourmetwerkstatt". Anmeldungen unter 08268/1388 oder per email unter info@kuechengalerie.net. Unser Küchenstudio und das Badstudio sind auch am Sonntag und an Feiertagen von 11.00 - 16.00 Uhr geöffnet! (ohne Beratung und Verkauf) Sonstige Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 - 18.00 Uhr Samstag: 9.30 - 12.00 Uhr Sonntag u. Feiertage: 11.00 - 16.00 Uhr (ohne Beratung und Verkauf) Beratung und Planung nur nach Terminvereinbarung. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

