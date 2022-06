KH SYSTEM MÖBEL ist im niedersächsischen Melle-Bruchmühlen zu Hause, dem Zentrum der deutschen Küchenmöbelindustrie. Und das merkt man: die Mitarbeiter in unserem Unternehmen wissen, was eine gute Küche ausmacht.

Als Familienunternehmen fühlen wir uns unserer Tradition und Verantwortung verpflichtet und stehen für Zuverlässigkeit und Engagement und sichern so den nachhaltigen Erfolg, weil wir heute schon an die Zukunft denken.

In unserer hochmodernen Produktion entstehen mit unverkennbarer Liebe zum Detail Küchen, die in vielerlei Hinsicht begeistern. Denn sie sehen nicht nur fantastisch aus, sie beweisen ihre Qualität im täglichen Gebrauch. Erstklassig verarbeitete Korpusse gehen mit ausgereifter Beschlagtechnik und einem perfekt durchdachten Innenleben einher.