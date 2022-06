Die Handschrift eines Teams

"Die drei Produktdesigner von speziell zählen zu den selten gewordenen Gestaltern, denen es nicht darum geht, jedem Entwurf mit aller Macht den Stempel des eigenen Egos aufzudrücken. Sybille Fleckenstein, Jens Pohlmann und Thilo Schwer nähern sich jeder gestalterischen Aufgabe mit forschender Neugierde an und finden im Team das Besondere im Selbstverständlichen. Sie erreichen so formal überzeugende Lösungen, die charakterstark, aber nie aufgesetzt oder überzeichnet sind und die immer wieder außergewöhnliche Funktionalität mit Emotionalität verbinden. Es sind eigenständige Entwürfe, in denen die Handschrift eines Teams sichtbar wird und die dennoch exakt zu Aufgabenstellung, Unternehmen und Marke passen." - Markus Frenzl, Designkritiker -