Vom Klinkerbau mit Satteldach bis zum modernen Flachdachhaus, vom Carport bis zur Gewerbehalle: Seit 1965 planen, entwerfen, zeichnen, koordinieren und bauen wir. Von unserem Sitz in Beelen (Kreis Warendorf/NRW) erfüllen wir auch bundesweit und international Aufträge wie in Hamburg, Bremen, Trier, Berlin, Sylt und im österreichischen Klagenfurt. Neben dem Entwerfen erledigen wir auch alle weiteren Bauphasen wie Auftragsvergabe, Bauleitung, Erstellen der Statik und letztendlich die Übergabe an den Bauherrn. Kreativ, originell, schnell und stets den Blick auf die Wirtschaftlichkeit gerichtet – dadurch zeichnet sich unser Team aus acht Architekten, einer Bauingenieurin, zwei Bauzeichnern, einem Auszubildenden und einer kaufmännischen Fachangestellten aus. Gestützt wird unsere Arbeit durch die enge Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachingenieuren und Handwerkern sowie freien Mitarbeitern, die bei Wettbewerben eingesetzt werden. Zwischen Tradition und Moderne bewegt sich unser Architekturstil – heute wie künftig.