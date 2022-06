Alles, außer gewöhnlich sollten Ihre Wünsche und Vorstellungen sein wenn es um die Räume Ihres täglichen Lebens geht. Ausgetretene Pfade verlassen, Grenzen überschreiten.

Dort wo Ihr Raum bisher zu Ende war, an den Decken und Wänden, erhält Ihre Fantasie eine neue Spielwiese. Viele denkbare und undenkbare Möglichkeiten der Gestaltung finden Sie in der Ausstellung „Wände mit Charakter“ in Fürstenfeldbruck, Dachauer Strasse 9