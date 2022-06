Wohlfühlen in einem ansprechenden Ambiente, ob im privaten Umfeld, an Ihrem Arbeitsplatz oder auch in allen öffentlichen Einrichtungen wie Arztpraxen, Shops oder Restaurants. Die Leidenschaft und Begeisterung für ästhetisch, individuell gestaltete Umgebungen treibt mich seit über 20 Jahren an.

Bei meiner Arbeit habe ich immer wieder gespürt, wie wichtig eine durchdachte Einrichtungsplanung ist. Sei es die Erstellung wirklich vergleichbarer Ausschreibungsunterlagen oder die gründliche Auswahl aller Einrichtungsgegenstände unter der Maßgabe der Nachhaltigkeit, des gestalterischen Gesamtanspruches und der Preisrelevanz. Nicht zuletzt bestimmt gerade die Innenarchitektur der uns umgebenden Räume auch unser tägliches Wohlbefinden bis hin zu Einflüssen auf unsere Gesundheit.

Als Büro für Innenarchitektur und Design beschäftige ich mich mit Objekteinrichtungen in allen öffentlichen und privaten Bereichen.

· Büro- Verwaltungs- und Geschäftseinrichtungen

· Gesundheits- Bildungs- und Sozialeinrichtungen

· Hotelerie und Gastronomie

· Private Lebensräume

Das Aufgabengebiet erstreckt sich dabei von der grundlegenden Raumaufteilung, Struktur verändernden Maßnahmen, über Farb-, Material- und Elektroangaben bis hin zur Möblierung, auch mit individuell entworfenen Interieur, und Dekorationen. Dazu werden selbstverständlich alle notwendigen Bauunterlagen in Form von Ausschreibungstexten und Detailzeichnungen im CAD-Format erstellt. Meine Kunden wissen zu schätzen, dass ich die Vorhaben von der Planung über die Bauüberwachung bis zur Übergabe persönlich betreue. Das gibt meinen Auftraggebern Sicherheit und mir ein gutes Gefühl, wenn wieder ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist.