Büroprofil

Die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben und die daraus resultierenden Bauten bestimmen das Werk des Büros MGF Architekten GmbH Stuttgart. Das gebaute Modell in unterschiedlichen Massstäben und die zeichnerische Darstellung bedingen und bestimmen die Entwicklung der Form und Fügung der Gebäude. Klare, geometrische Strukturen und Ordnungen definieren den Ausdruck der Architektur und reflektieren eine eigene gestalterische Identität. Modularität und Reihung als ästhetisches Prinzip sind Grundlage der gestalterischen Erscheinung. Die ideale architektonische Form ist eine integrative Form vieler Einzelmuster. Eine einfache, großzügige Grundhaltung und klare Materialität im Entwurf und beim Bauen unterstreichen die Qualität des jeweiligen Ortes. Die Einbindung des Tragwerks, der Funktion und der Technik in die Form verleiht ihr besonderen Glanz. Die Konzeption und Präzision der Räume bieten eine robuste Grundlage für die Realisierung der Gebäude. Material und Konstruktion formen den Entwurf. Teil und Ganzes sind geometrisch und formal verwandt und beeinflussen sich gegenseitig. Weitgehend naturbelassene Materialien prägen die Atmosphäre der gebauten Räume und reflektieren den vorgefundenen Ort.