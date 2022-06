Zeitgenoessiche Architektur, Nachhaltigkeit in der Nutzung und Energieeffizienz sind die grundlegenden Saeulen der in meinem Buero entwickelten Projekte.

Ziel ist die Erarbeitung ganzheitlicher Konzepte in Bezug auf die oertlichen Gegebenheiten, der Ausformung des Baukoerpers und der Konzeption nutzungsgerechter Grundrisse - bis hin zur Gestaltung der Inneneinrichtung und der Beleuchtung, alles aus einem Guss.

Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei dem bewussten Umgang mit den verwendeten Baustoffen geschenkt. In der Planung und Umsetzung begleiten wir Sie fachmaennisch von der Erarbeitung des Entwurfskonzeptes bis zur Uebergabe des schluesselfertigen Objektes. Beratung - Planung - Bauleitung.

In den vergangene Jahren wurde ein buntes Spektrum an Projekten bearbeitet. Jede Planungsaufgabe mit einem eigenstaendigen Entwurfsansatz - individuell auf die Situation und die Bauherrschaft abgestimmt. Unter den realisierten Projekten finden sich zahlreiche Gebaeude in Massiv- und Holzbauweise, die zum groessten Teil als Passivhaeuser realisiert wurden.