DÄNISCHES BETTENLAGER ist eines der führenden Handelsunternehmen für Matratzen, Oberbetten, Kissen, Möbel, Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires in Europa. Gemäß dem Unternehmensclaim „Qualität sehr preiswert“ verbindet DÄNISCHES BETTENLAGER die Vorteile eines Discounters wie Preisgünstigkeit und sofortige Warenverfügbarkeit mit denen des traditionellen Fachhandels wie Beratung, Vielfalt und Service.

DÄNISCHES BETTENLAGER ist ein 100%iges Tochterunternehmen des weltweit tätigen JYSK-Konzerns, der 1979 im dänischen Aarhus von Lars Kristinus Larsen gegründet wurde. 1984 erfolgte die Expansion nach Deutschland, 2000 der Markteintritt in Österreich.

Als DÄNISCHES BETTENLAGER ist das Unternehmen mit über 1.000 Filialen in Deutschland und Österreich präsent. Weitere rund 200 Filialen in der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal firmieren unter der internationalen Konzernmarke JYSK. Mit über 8.500 Mitarbeitern erzielte DÄNISCHES BETTENLAGER im Geschäftsjahr 2014/2015 in diesen Ländern einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro, davon über 1 Milliarde Euro in Deutschland. Die Firmenzentrale befindet sich in Handewitt bei Flensburg.

Zur JYSK-Gruppe gehören des Weiteren die Tochtergesellschaften JYSK NORDIC und JYSK FRANCHISE mit Hauptsitz in Aarhus/Dänemark. Die gesamte JYSK-Gruppe umfasst über 2.400 Fachgeschäfte in 44 Ländern. Mit gut 20.000 Beschäftigten erzielte die JYSK-Gruppe im Geschäftsjahr 2014/2015 Umsatzerlöse in Höhe von 2,9 Milliarden Euro.

Das Unternehmen legt besonderen Wert auf den Menschen als Mittelpunkt seines Handelns. Die Qualität von Aus- und Weiterbildung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum stehen im Fokus der Unternehmensphilosophie.

Kompetente, gut ausgebildete Mitarbeiter sowie das moderne und funktionale Ladenkonzept mit einem Vollsortiment mit gut 4.000 Artikeln rund um die Themen Wohnen und Schlafen machen Lust auf einen Besuch bei DÄNISCHES BETTENLAGER. Das Warenangebot wird dabei durch immer mehr hochwertige Markenprodukte ausgebaut. Auch Sondergrößen und Spezialanfertigungen können über die Filialen von DÄNISCHES BETTENLAGER geordert werden.

Das Angebot der großflächigen Fachmärkte von DÄNISCHES BETTENLAGER wird durch das innovative Citylagen-Konzept und attraktive Onlineshops ergänzt und bietet erstklassige, kompetente und freundliche Einkaufserlebnisse – zu besten Preisen.