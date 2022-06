Das Büro Bilger Fellmeth wurde 2007 von Achim Bilger und Simon Fellmeth in Frankfurt am Main gegründet. Das junge Architekturbüro entwickelt städtebauliche Konzepte, plant Wohngebäude, öffentliche und gewerbliche Bauten und gestaltet Rauminstallationen.

Bekannte Projekte sind die Wohnbebauung „Cubus“ in Heidelberg, das Boardinghaus „Midori“ in Dossenheim, die Kindertagesstätte in Kirchheim sowie – gemeinsam mit anderen Architekten – das „Quartier am Turm“ in Heidelberg. Bilger Fellmeth gestaltete außerdem Hospitality-Bereiche bei den Fußballweltmeisterschaften 2006 und 2010.