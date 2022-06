Die Firma Maler Hoffmann GmbH in Stuttgart Vaihingen besteht seit dem Jahr 1949 und wird derzeit von Malermeister Thomas Hoffmann in 2. Generation geführt. Neben der Ausführung von allen Malerarbeiten haben wir uns in den letzten 20 Jahren auf die Ausführung von hochwertigen Maler- und Getaltungsarbeiten und fugenlose Oberflächen spezialisiert.