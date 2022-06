Gerade trotz eines komplexen und weitestgehend regulierten Bauprozess, sollte Architektur mehr sein, als das bloße Zusammensetzen technischer Bestandteile. Zuerst bedeutet Architektur für uns, jenseits reiner Quantitäten und scheinbar gesetzter Größen Räume mit spezifischen Qualitäten zu schaffen. Architektur setzt sich immer in einzigartige Beziehungen, zu Räumen, Menschen, Gesetzen, der Umwelt und vielem mehr. Hier versuchen wir in einen Dialog zu treten, ohne an Klarheit zu verlieren. Für Bauherren spielen Architekten die Schlüsselrolle, um sie durch alle Aspekte der Schaffung von Räumen zu navigieren. Dies verlangt auf allen Seiten eine Menge Vertrauen und Energie – und die Freude über die Einzigartigkeit eines jeden Projekts.