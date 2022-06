Wir sind ein Familienunternehmen in der

zweiten Generation und haben uns in über 30

Jahren auf die Verarbeitung von

Glasbausteinen und Profilglas spezialisiert.

Nach meiner Ausbildung zum

Schreinermeister, einem Designstudium und

einigen Jahren Berufserfahrung übernahm ich

Anfang 2010 den Betrieb meines Vaters.

Zum bisherigen Leistungsspektrum des

Unternehmens gesellt sich inzwischen die

Entwicklung und Herstellung von Möbeln und

Gebrauchsgegenständen.

glasundform sieht sich nicht nur als

ausführenden Handwerksbetrieb, sondern

kann mit seinem langjährigen

Erfahrungsschatz und fundiertem Wissen über

Gestaltung in den Planungsprozess

einbezogen werden.

Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre

Ideen und sind stets neugierig auf neues.