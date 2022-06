Engagement

Vom Beginn jeder neuen Arbeit an gilt unsere Aufmerksamkeit immer dem Ganzen, also vom kleinsten Detail und seinen funktionalen Anforderungen an bis zur gesamten Baufigur und ihrer Ausrichtung in der jeweiligen Umgebung.

Dafür sind Einfühlungsvermögen und detaillierte Kenntnisse von Materialien und Verarbeitungsmöglichkeiten erforderlich.

Unsere Bauherren entscheiden sich für uns, weil unser Bemühen, von der Beratung bis zur schlüsselfertigen Übergabe darauf ausgerichtet ist, ihre Projektvorstellungen auf höchster professioneller Ebene umzusetzen. Dafür bieten wir ihnen unseren vollen Einsatz, die über Jahre gesammelte Erfahrung und unsere Kenntnisse bei Verhandlungen mit den betroffenen Behörden.

Bei der Entwicklung unserer Projekte wird von Beginn an der Aspekt des ökologischen Bauens berücksichtigt. Hierbei wird in Abstimmung mit dem Bauherren der Materialwahl sowie dem energetischen Aspekt besondere Beachtung zuteil.

Leistung

Im Bereich der architektonischen Hochbauplanung werden von uns alle Leistungsphasen von der Grundlagenermittlung bis zur schlüsselfertigen Übergabe angeboten.

Zur Entlastung unserer Bauherren können wir auch die Generalplanung übernehmen. Dadurch hat der Bauherr für die Erstellung seines Bauprojektes nur mit 2 Vertragsparteien zu tun. Auf der einen Seite der ausführende Handwerksbetrieb, auf der anderen Seite der mit der Planung beauftragte Architekt, der die Projektverantwortung und alle Koordinationspflichten übernimmt.

Aufgrund der bisher ausgeführten Bauprojekten haben wir insbesondere im Bereich der Wohnraumplanung, der denkmalgerechten Sanierung, der Planung für Schulen mit dem Schwerpunkt behindertengerechte Gestaltung, der Planung für alte und demente Menschen und der Planung von öffentlichen und privaten Bädern unsere Schwerpunkte gesetzt.

2009 wurde durch Gründung der Ziersch Planungs GmbH die Möglichkeit geschaffen unseren Bauherren die Leistung einer Generalplanung bis zur schlüsselfertigen Übergabe anzubieten.