Seit 55 Jahren produziert das Familienunternehmen hochwertige Tische aus Metall, Holz und Glas. Dazu gehören u.a. Esstische, Couchtische, Beistelltische, Konsolentische, uvm. Die Anfertigung von Sonderanfertigungen ist eine Spezialität des Unternehmens. ROSE-HANDWERK arbeitet entsprechend flexibel auch für den Fachhandel, Innenarchitekten sowie Objektkunden. Seit einigen Jahren bietet das Unternehmen einen eigenen Werksverkauf an. Auf großzügig und wohnlich inszenierten 400 Quadratmetern findet sich eine erlesene Auswahl der schönsten Esstische und Couchtische kombiniert mit hochwertigen Pendelleuchten, Leseleuchten, Steh- und Tischleuchten. Attraktive Preise und die persönliche Beratung machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Besonderen Wert legt ROSE-HANDWERK auf Qualität, die sich in Langlebigkeit eines jeden einzelnen Stückes offenbart, sowie auf den verbürgten Herkunftsort: die Sauerländer setzen nachdrücklich auf den Wirtschaftsstandort zwischen Arnsberg und Meschede: „Made in Sauerland“ bedeutet: Hergestellt in der Region, aus bestem Material und ohne lange Transportwege! Nachhaltig und gleichzeitig innovativ, schnelle Lieferzeiten eingeschlossen. Dazu persönliche Beratung in gastlichfamiliärer Atmosphäre: So wird der Besuch bei ROSE-HANDWERK zu einem Erlebniseinkauf der besonderen Art! Beheimatet ist das Unternehmen im Mescheder Ortsteil Freienohl und durch den Autobahnanschluss sehr günstig zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rose-handwerk.de