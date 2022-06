BÜROPROFIL

Das Büro CARSTEN ROTH ARCHITEKT hat sich in den letzten Jahren durch eine Reihe von innovativen Bauten internationale Anerkennung erworben. Der Grundstein zu diesem Erfolg liegt in der Überzeugung, dass das Bekenntnis zum gestalterischen Experiment nur in Verbindung mit höchsten Qualitätsansprüchen in der konstruktiven Umsetzung der Bauvorhaben zu hochwertigen Ergebnissen führen kann. Für die Entwicklung und Durchführung unserer Projekte arbeiten wir in einem jungen Team talentierter und international geschulter Mitarbeiter, das die hohen gestalterischen Ansprüche in Zusammenarbeit mit Bauherren und Bauträgern zur Realisierung bringt.

VITA PROF. CARSTEN ROTH

Carsten Roth wurde 1958 in Hamburg geboren, studierte an der Technischen Universität Braunschweig und der Akademie der bildenden Künste in Wien sowie in den USA am Virginia Polytechnic Institute in Blacksburg und Alexandria, hier mit Schwerpunkt Tageslichtführung im architektonischen Raum.

1987 gründete er sein eigenes Atelier in Hamburg Rotherbaum. Von 1998 bis 1999 hielt Carsten Roth eine Gastprofessur an der Gesamthochschule Kassel im Fachgebiet Entwerfen und Baukonstruktion. Im Jahr 2002 wurde ihm der Kritikerpreis im Bereich Architektur des Verbands der deutschen Kritiker e. V. verliehen. Carsten Roth ist Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg und seit 2003 Universitätsprofessor am Institut für Industriebau und Konstruktives Entwerfen der TU Braunschweig. Von 2011 bis 2013 war Carsten Roth Vorsitzender des Beirates für Stadtgestaltung der Stadt Linz in Österreich. Von 2012 bis 2014 war Carsten Roth festes Mitglied im Gestaltungsbeirat der Stadt Bremerhaven. Carsten Roth lebt und arbeitet in Hamburg und Braunschweig.