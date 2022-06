Intelligente, funktionale Parkett- und Stiegenlösungen für spezifische Einsatzbereiche in zeitgemäßem Design mit ökologischer Verantwortung.

Beschreibung

Produzent von hochwertigen intelligenten Parkett- und Stiegenlösungen aus Weiz.

Allgemeine Informationen

Bereits seit 1831 ist Holz unsere Welt. Parkett ist unsere Leidenschaft. Innovation und funktionelle Lösungen, Qualität, langjährige Partnerschaften und ökologische Verantwortung sind die Elemente, die unseren Parkett zum Leben erwecken.

Mittlerweile arbeiten rund 570 engagierte Mitarbeiter an zwei österreichischen Standorten an der Erstellung unserer intelligenten Parkett- und Stiegenlösungen, die weltweit vertrieben werden. Konsequente Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen und unserem Qualitätsversprechen durch modernste Technologien und stetige Forschung und Entwicklung haben uns unter die Top 10 der europäischen Parketthersteller gebracht.

Ökologische Verantwortung ist bei Weitzer Parkett mehr als ein plakatives Schlagwort: Seit 2009 haben wir sämtliche Tropenhölzer aus dem Programm genommen und arbeiten ausschließlich mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Der größte Teil kommt aus Österreich und den angrenzenden Ländern. Auch in unserer Produktion und bei den dort verwendeten Materialien setzen wir auf unbedenkliche Inhaltsstoffe. Zudem versorgt Weitzer Parkett durch die Umwandlung sämtlicher Holzabfälle in Fernwärme und Ökostrom sein Werk und mehr als die Hälfte der Stadt Weiz mit erneuerbarer Energie.

Langjährige Partnerschaften mit unseren Händlern und Handwerkern garantieren unseren Kunden bestmöglichen Service und hervorragende Kompetenz in Beratung und Verlegung.