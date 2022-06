M.I.A. entwickelt und realisiert anspruchsvolle Innenarchitektur & Architektur Konzepte.

Wir sind Spezialisten im Bereich des privaten Wohnungsbaus und der Planung von maßgeschneiderten Akustik- und Beleuchtungslösungen.

Unser Leistungsspektrum reicht je nach Kundenwunsch von der reinen Beratung und Erstellung von Konzept-, Farb-, Material- und Modernisierungskonzepten, über die Grundrissplanung und Ausführungsplanung, bis hin zur Begleitung der Umsetzung, wie der Baustellenvorbereitung, Bauüberwachung und Abnahme.

Außerdem haben wir als Innenarchitekturbüro langjährige Erfahrung in der Planung von Office- & Arbeitswelten, sowie Retail und Gastronomieprojekten.

Ansässig in Düsseldorf bearbeitet unser Büro, unter der Leitung von Dipl.-Ing Georg Müller, deutschlandweit Projekte und steht dem Kunden dabei mit umfassender Betreuung in allen Leistungsphasen zur Seite.

Dienstleistungen

| Retail, Showroom und Geschäftsflächenplanung | Office, Arbeitswelten und Büroraumplanung | Gastronomie, Hotel und Eventplanung | Health Care & Beauty | Markenarchitektur | Akustikkonzepte | Beleuchtungsplanung & Lichtdesign | Gebäudeplanung | Private Wohnbauten | Bauen im Bestand | Sanierungen und Erweiterungen |

Einsatzorte

Deutschlandweit

Zertifikate und Auszeichnungen

Mitglied der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

Mitglied des Gestaltungsgremiums der Messe ARCHITECT@WORK Germany

Mitglied der DEGA – Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.