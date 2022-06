Die Firma STUCK Andreas Hallmann fand ihre Gründung im April 1997.

Seither haben wir alle gängigen Stuckateur-Arbeiten ausgeführt und darüber hinaus immer Spezialgebiete im Bereich des Außergewöhnlichen gesucht und eigene Entwicklungen angestrebt. Dies hat unsere Firma zu einem vielseitigen Unternehmen wachsen lassen. So reicht unsere Palette von der Beseitigung einfacher Schäden bis hin zu aufwändigen Stuckarbeiten wie Anfertigung von Einzelstücken oder Wandteichen in individueller Gestaltung mit künstlerischem Anspruch. Dennoch besinnen wir uns des Ursprünglichen und erledigen alle anfallenden Arbeiten der Gewerke des Stuckateurs, Malers und Fliesenlegers, so dass wir die Komplettrenovierung Ihrer Wohnung ausführen. Hierbei können wir auch verschiedene Gewerke koordinieren. Wir unterstützen Laien beratend bei ihren Bauvorhaben.