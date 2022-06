Im Spannungsfeld zwischen Architektur und Innenarchitektur hat unsere Bürogemeinschaft in Berlin und Brandenburg ihren Platz gefunden. Wir sind erfahren in der anspruchsvollen Sanierung von Bestandsobjekten und machen aus dem alten Stallgebäude Ihr einzigartiges Wohnhaus. Der ungenutzte Gründerzeitdachboden wird zu einem lichtdurchfluteten Loft und in dem dreißiger Jahre Bau entstehen Ihre repräsentativen Gewerberäume. Mit kreativer Kompetenz gestalten unsere Innenarchitekten Arztpraxen, Shops, Restaurants, Badezimmer und individuelle Möbel in Berlin und Umgebung. Wir freuen uns auf einen persönlichen Kontakt.